قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي زعماء طالبان "وجها لوجه"

أفاد مسؤول أمريكي، الاثنين، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، التقى قادة حركة طالبان "وجها لوجه".

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن المسؤول ـلم تكشف عن هويتهـ قوله إن قائد القيادة المركزية "طلب من قادة طالبان بألا يشتبك مسلحو الحركة مع القوات الأمريكية في إطار التدخل في عمليات الإجلاء التي يقودها الجيش الأمريكي بمطار كابل".

وفي السياق، قالت مصادر للوكالة الأمريكية: "7 أشخاص لقوا مصرعهم على خلفية الفوضى التي اندلعت في مطار كابل"، في أعقاب إعلان طالبان سيطرتها على أفغانستان.

وسيطرت طالبان على كل أفغانستان تقريبا خلال أسبوع تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.