موسكو تبدأ التواصل مع قادة من طالبان في كابل غداً

يلتقي السفير الروسي لدى كابل سيلتقي من حركة طالبان غداً الثلاثاء، وفق ما موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف الذي أشار إلى أن موسكو ستقرر الاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على "سلوكياتها".

وقال كابولوف لإذاعة "صدى موسكو" إن "السفير الروسي (ديمتري جيرنوف) يتواصل مع طالبان، وغداً سيلتقي منسقهم للشؤون الأمنية"، لمناقشة خصوصاً المسائل المرتبطة بأمن السفارة الروسية في كابول.

وأوضح أن المتمردين "يؤمّنون أصلاً أمن المحيط الخارجي للسفارة الروسية. غداً ستتمّ مناقشة التفاصيل على المدى الطويل".

وأضاف: "الاعتراف أم لا بحكم طالبان يعتمد على سلوكيات النظام الجديد".

وتابع: "سنراقب عن كثب إلى أي مدى سيكون نهجهم لإدارة البلد مسؤولاً (...) وستستخلص السلطات الروسية من ذلك الاستنتاجات اللازمة".

وسبق أن أعلنت روسيا الأحد أنها لا تعتزم إخلاء سفارتها في كابل، مؤكدةً أنها حصلت على "ضمانات" من طالبان بشأن أمن بعثتها الدبلوماسية.

وأكد كابولوف "ما يثير الدهشة أن الوضع هادئ حالياً" في كابل.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان بعد انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

وأقرّ كابولوف بأن السرعة التي سيطرت بها طالبان فيها على البلاد تشكل "مفاجئة" بالنسبة لروسيا.

وصرّح: "لقد بالغنا في تقدير القوات المسلحة في أفغانستان" مضيفاً: "إنها تخلت عن كل شيء منذ الطلقة الأولى".

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