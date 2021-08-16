واشنطن: نعمل مع تركيا وباقي الشركاء لضمان أمن مطار كابل

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أنهم يعملون مع القوات التركية وباقي الشركاء الدوليين فيما يتعلق بضمان أمن مطار كابل الدولي مجددًا.

وقال كيربي في تصريحات صحفية بمقر الوزارة، الاثنين: "نعمل مع القوات التركية وباقي الشركاء الدوليين فيما يخص تنظيف مطار كابل الدولي ومحيطه وضمان أمنه مجددًا عقب حالة الفوضى التي حدثت فيه مع دخول مئات الأشخاص إليه في وقت تتواصل فيه عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان".

وبدأت العام الحالي عملية انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في إطار اتفاق السلام الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وحركة طالبان في شباط/ فبراير عام 2020.

ونص الاتفاق على عدم مهاجمة القوات الأجنبية، إلا أنه لم يتطرق إلى عمليات طالبان ضد قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت "طالبان" بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على أفغانستان كلها تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الامريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.