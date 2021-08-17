طالبان تعلن انتهاء الاحتلال الأجنبي لأفغانستان

أعلنت حركة طالبان انتهاء "20 عامًا من الحرب الدموية" و"احتلال القوات الأجنبية"، فيما تستعد لتأسيس ما تسميه "الحكومة الإسلامية" في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي، اليوم، سنصل قريبا إلى تسوية يتم من خلالها إنشاء حكومة إسلامية في البلاد.

وأكد أن أمن السفارات الأجنبية مهم بالنسبة لطالبان ونتعهد بأن تكون آمنة تماما.

كما أعلن العفو عن جميع الأفغان بمن فيهم العسكريون السابقون ومن عملوا مع القوات الأجنبية.

وطالب مجاهد بدعم المجتمع الدولي، داعيا إياه إلى التشاور والمحادثات بشأن مخاوفه تجاه الحكومة "الإسلامية" المقبلة في أفغانستان.