الإعلام الأفغاني يكشف عن المكان الحالي للرئيس السابق أشرف غني

كشفت وسائل إعلام أفغانية، الأربعاء، أن الرئيس السابق أشرف غني استقر حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن فر من البلاد تزامنا مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

وقالت قناة "كابل نيوز" المحلية في سلسلة تغريدات عبر تويتز، إن "الرئيس السابق غني، الذي فر من أفغانستان قبل 4 أيام، استقر في أبوظبي، بعد أن أفادت أنباء أولية أنه خرج إلى طاجيكستان ثم إلى عمان".

وأكدت القناة نقلا عن مصادر -لم تسمها- أن "غني يقيم الآن في أبو ظبي".

وأضافت القناة أن "غني حاول أثناء مغادرته أفغانستان تهريب ملايين الدولارات معه، لكن بعض الأموال بقيت في مروحية في مطار كابل".

ولم تؤكد أي جهة رسمية بعد مكان غني، منذ سيطرة طالبان على السلطة، الأحد.

وبعد سيطرة طالبان على العديد من عواصم الولايات الرئيسية في الأيام الأخيرة، وإجبار القوات الحكومية على الاستسلام أو الفرار، وصل مقاتلو الحركة الأحد، إلى العاصمة، وأعلنوا السيطرة على البلاد.

وبعد هروب الرئيس الأفغاني ومساعديه المقربين، شكل الرئيس السابق حامد كرزاي، والسياسي المخضرم قلب الدين حكمتيار، وكبير مفاوضي السلام عبد الله عبد الله، مجلسًا بهدف ضمان انتقال سلس للسلطة.

وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.