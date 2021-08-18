الحزب الشيوعي الصيني يطرد مسؤولاً كبيراً لانحرافه عن قرارات اللجنة المركزية للحزب

في إجراء غير معتاد، أعلن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم طرد أحد كبار المسؤولين الذين يراقبون التعليقات والتوجهات على الإنترنت، بعد اتهامه بالفساد والفشل في توجيه الرأي العام بشكل صحيح.

كان بينغ بو نائباً لرئيس "المنظمة الرائدة للوقاية والتعامل مع الطوائف"، وهي هيئة شُكلت بعد أن شن الحزب حملة شاملة ضد طائفة الـ "فالون غونغ"، والتي اعتبرها تهديدا لسلطته.

خلص تحقيق إلى أن "قيم ومعتقدات بينغ انهارت، وأصبح خائنا للحزب وانحرف عن قرارات اللجنة المركزية للحزب بشأن صراع الرأي العام عبر الإنترنت وتخلى عن المواقف التي تم اتخاذها بشأن إدارة الإنترنت"، وفقا لما ذكرته هيئة الرقابة التأديبية بالحزب الشيوعي على موقعها الإلكتروني.

جاء في بيان الهيئة، المؤرخ بيوم الثلاثاء، بأن بينغ "انخرط أيضا في أنشطة خاطئة وحصل على مبالغ وممتلكات بشكل غير قانوني".

وإلى جانب طرده من الحزب الحاكم، تم تجريد بينغ من جميع الرواتب والمزايا، وأحيل إلى المحاكمة الجنائية بسبب انتهاكات عديدة كعدم الانضباط، والاشتباه في تلقى رشى.

والإجراء غير معتاد بالنظر إلى حساسية منصب بينغ.