نشاط ملحوظ في الحركة التجارية بين باكستان وأفغانستان

شهدت الحركة التجارية على الحدود بين باكستان وأفغانستان زيادة ملحوظة في الأيام الأخيرة، بحسب بيانات رسمية.

وأوضحت صحيفة "داون" الباكستانية نقلا عن الجمارك، الخميس، أن 475 شاحنة تجارية عبرت الحدود بين البلدين في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وأضافت أن العدد ارتفع إلى 1123 في 17 أغسطس، مشيرة إلى غياب تحصيل رسوم العبور التي كانت تجبيها السلطات الأفغانية من السائقين بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

وذكرت الصحيفة أن المعابر الأفغانية كانت تحصل من سائقي الشاحنات رسوما تراوح قيمتها بين 116 ـ 290 دولارا.

يشار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 754 مليون دولار، بسبب توتر العلاقات بين كابل وإسلام أباد، في حين كان يراوح بين 1.5 وملياري دولار.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت "طالبان" توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس الجاري.

وسيطرت الحركة، في أقل من 10 أيام، على أفغانستان كلها تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.