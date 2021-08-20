إسماعيل صبري يعقوب رئيساً للوزراء في ماليزيا

قال القصر الملكي في ماليزيا إنه تم تعيين إسماعيل صبري يعقوب العضو في حزب "المنظمة الوطنية المايلوية المتحدة" الذي حكم ماليزيا لستة عقود، الجمعة رئيسا للوزراء ما خيب أمل المعارضة في الوصول إلى السلطة.

وجاء في بيان القصر الملكي في ماليزيا في بيان إن السياسي الماليزي المخضرم البالغ من العمر 61 عاما حصل على دعم غالبية أعضاء البرلمان وعينه السلطان عبد الله شاه رئيسا للوزراء "حسب الدستور". وأضاف أن "الملك يأمل أن تنتهي الاضطرابات السياسية في البلاد بتعيين رئيس الوزراء الجديد".

ومن المتوقع أن يؤدي إسماعيل صبري يعقوب اليمين الدستورية السبت.

وكان سلفه محي الدين ياسين استقال الاثنين بعد 17 شهرا في السلطة، بعدما فقد الغالبية في البرلمان وسط استياء من إدارته لأزمة كوفيد-19.

ورئيس الحكومة الجديد ينتمي إلى "المنظمة الوطنية المايلوية المتحدة" (أومنو) التي حكمت ماليزيا لستة عقود قبل أن تخسر انتخابات 2018 في أعقاب فضائح فساد.

وشارك هذا الحزب في الحكومة الائتلافية الأخيرة.

لكن وصول إسماعيل صبري يعقوب إلى السلطة يشير إلى أن هذا الحزب التاريخي القوي يستعيد السلطة بدون انتخابات إذ إنها أرجئت بسبب الجائحة.