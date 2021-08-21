نائب زعيم طالبان يصل كابل لبدء مباحثات تشكيل حكومة أفغانية جديدة

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان"، الملا عبد الغني برادر، العاصمة الأفغانية، كابل، السبت، تمهيداً لبدء محادثات تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية أن برادر، نائب زعيم الحركة، وصل كابل قادما من ولاية قندهار جنوبي البلاد.

وأمس أفاد زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، قلب الدين حكمتيار، أن مباحثات تشكيل حكومة جديدة ستبدأ مع وصول قادة طالبان إلى كابل.

وقال في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "المحادثات الرسمية بين القادة السياسيين الأفغان وطالبان، بغرض تشكيل حكومة جديدة ستبدأ مع وصول قادة الحركة إلى كابل".

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت "طالبان" بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

والأحد، سيطرت "طالبان" على كابل، خلال أقل من 10 أيام، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" طوال 20 عاما لبناء قوات الأمن الأفغانية.