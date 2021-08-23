طالبان تحاصر آخر ولاية أفغانية خارجة عن سيطرتها

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، السبت، فرض حصار على بانجشير الولاية الأفغانية الوحيدة التي لم تسيطر عليها الحركة بعد، مؤكدة أنها تحاول حل الأمر سلمياً.

جاء ذلك غداة إعلان حركة المقاومة الرئيسية المناهضة لطالبان، تحقيق تقدم في ولاية بغلان الشمالية في ظل استمرار المحادثات لتشكيل حكومة جديدة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، في تغريدة، إنه "تم تطهير مناطق بانو وبول حصار ودي صلاح في بغلان بالكامل من العدو".

وأضاف أن "العدو محاصر الآن في ولاية بانجشير" وأن "الإمارة الإسلامية تحاول حل القضية سلميا من خلال المفاوضات".