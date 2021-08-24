إيران تنفي أنباء اختطاف طائرة أوكرانية

تناقلت وسائل الإعلام، الثلاثاء، معلومات متضاربة حول الطائرة الأوكرانية التي أعلن نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، أن مجهولين اختطفوها بعد أن وصلت الأحد إلى أفغانستان لإجلاء أوكرانيين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية بيانا صادرا عن ينين، قال فيه إن "مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى كابل لإجلاء مواطنين أوكرانيين وتوجهوا بها إلى إيران"، بحسب المصدر.

من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، لشبكة "آر بي سي" الأوكرانية هذه المزاعم.

وقال إن نائب وزير الخارجية "كان يشرح بشكل عام الصعوبات الكبيرة التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إجلاء الأوكرانيين من أفغانستان".

وفي السياق، دحض متحدث المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيرانية، حمد حسن ذيبخش، صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل والتوجه بها إلى إيران.

وقال ذيبخش في تصريحات صحفية إن الطائرة الأوكرانية "زودت بالوقود في مطار مشهد، وواصلت طريقها إلى كييف"، حسبما نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية.

كما أكد المسؤول الإيراني أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد مساء الاثنين، بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا.

وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان، بدأت الدول في إجلاء رعاياها ودبلوماسيها من أفغانستان من خلال مطار كابل بالعاصمة الأفغانية الذي تشرف على تأمينه الولايات المتحدة وقوات من حلف "الناتو".