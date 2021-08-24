واشنطن بوست تكشف عن أول اجتماع سري بين مدير الاستخبارات الأمريكية وطالبان

أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "السي آي إيه" ويليام برنز اجتماعاً سرياً مع قائد حركة طالبان عبد الغني بارادر، وفق ما كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هوياتهم إن اللقاء "جرى أمس الاثنين في العاصمة الأفغانية كابل".

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن هذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين عضو بارز في طالبان وأحد مسؤولي الإدارة الأمريكية منذ سيطرة طالبان على كابل.

وفي 15 أغسطس/آب الجاري دخل مسلحو طالبان العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طيلة 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.