أنباء عن تبني "داعش" مسؤولية الهجمات في محيط مطار كابل

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس، بإعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات في محيط مطار حامد كرازاي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت القناة (رسمية) بأن تنظيم داعش أعلن "مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في كابل".

جاء ذلك في أعقاب نقل موقع قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم "يرجحون" وقوف تنظيم داعش "خراسان" وراء الهجمات بمحيط مطار كابل.

غير أنّه لم يتم حتى الساعة (17:30 ت.غ) رصد إعلان رسمي من قبل تنظيم داعش بتبني الهجمات على مواقعه ومنصاته الإعلامية.

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة "حذرت القوات الأمريكية من هجوم محتمل تنفذه جماعات إرهابية مثل داعش"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

جاء ذلك في إدانة الحركة للهجمات التي وقعت اليوم في محيط مطار كابل، حيث أكد مجاهد على أن طالبان "ستظل ملتزمة (بتعهداتها) للمجتمع الدولي، ولن تسمح للإرهابيين باستخدام أفغانستان كقاعدة لعملياتهم".

وأمس، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قوله إن المخاوف "قد ازدادت" بشأن الأمن حول مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وأضاف أن هناك "تهديد محدد للغاية من تنظيم داعش-خراسان حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار".

وداعش - خراسان هو فرع للتنظيم الإرهابي الذي ظهر لأول مرة في سوريا والعراق. في حين أن المنتسبين يشتركون في أيديولوجية وتكتيكات، إلا أن عمق علاقتهم فيما يتعلق بالتنظيم والقيادة والسيطرة لم يتم تحديده بالكامل.