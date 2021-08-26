اليابان تعلق توزيع 1,63 مليون جرعة من لقاح موديرنا بسبب "شوائب" داخل العبوات

أعلنت السلطات في اليابان تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح موديرنا الأميركي المضاد لكوفيد-19 بعد تبين وجود "شوائب" في ثلاث شحنات تم توزيعها.

وأفادت مجموعة "تاكيدا" اليابانية للأدوية التي تستورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، في بيان أنها تلقت "معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة آتية من ثلاث شحنات مختلفة".

وتابعت المجموعة أنه "بعد التشاور مع وزارة الصحة، قررنا تعليق استخدام اللقاحات" الآتية من الشحنات الثلاث، أي ما يعادل 1,63 مليون جرعة، اعتبارا من الخميس.

وطلبت شركة تاكيدا من موديرنا إجراء "تحقيق عاجل" حول هذه المسألة.

ولم يكن ممكنا في الوقت الحاضر الحصول على تعليق من شركة الأدوية الأميركية ردا على اتصال من وكالة فرانس برس.

ولم تفصل تاكيدا طبيعة الأجسام الغريبة التي رصدت، موضحة أنها لم تتلق حتى الآن معلومات بشأن أخطار صحية مرتبطة بالجرعات المعنية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها ستتعاون مع تاكيدا لتوزيع جرعات بديلة تفاديا لتعطيل برنامج التلقيح الوطني الذي يتسارع منذ بضعة أشهر بعد انطلاقة بطيئة.

وتلقى حوالى 43% من اليابانيين اللقاح كاملا، غير أن البلد يواجه حاليا مستويات قياسية من الإصابات اليومية بفعل المتحورة دلتا الأكثر مقاومة والأسرع انتشارا.

وتشمل القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 القسم الأكبر من اليابان، لكنها تبقى محدودة وتبقى فعاليتها موضع تشكيك، في ظل الوسائل المحدودة المتاحة للحكومة من أجل فرضها إلزاميا.