تحسباً للطوارئ.. الدول المجاورة لأفغانستان تطلب أسلحة من روسيا

تلقت روسيا العديد من طلبيات شراء الأسلحة من دول مجاورة لأفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.

وجاءت الطلبيات في وقت عبر فيه عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي تحتفظ فيها موسكو بقواعد عسكرية، عن مخاوف وصول الحركة إلى السلطة.

وقال رئيس مؤسسة "روسونبورون اكسبورت" الروسية الحكومية لصادرات الأسلحة ألكسندر ميخيف لوكالة ريا نوفستي للأنباء "إننا نعمل على عدد من الطلبيات من دول في المنطقة لتزويدها بمروحيات روسية وأسلحة نارية وأنظمة حديثة لحماية الحدود".

وفيما لا تزال روسيا متفائلة بحذر إزاء القيادة الجديدة في كابل، فقد حذرت من تسلسل مقاتلين إلى دول مجاورة بين اللاجئين.

وأجرت أوزبكستان وطاجيكستان في وقت سابق هذا الأسبوع تمارين عسكرية مشتركة مع روسيا، على مقربة من حدودهما مع أفغانستان.

ومن المقرر أيضا إجراء مناورات يشارك فيها عناصر من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، التحالف العسكري بقيادة موسكو، في قرغيزستان بين 7 و9 أيلول/سبتمبر.

وستركز المناورات على "تدمير مجموعات مسلحة غير قانونية غزت أراضي دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، حسبما نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الجهاز الإعلامي للتحالف.