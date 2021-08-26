عشرات القتلى والجرحى في انفجار في محيط مطار كابل

سقط، الخميس، 13 قتيلا بينهم أطفال وجنود أمريكيون، في الانفجار المزدوج الذي شهده محيط مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات، نقلها موقع "ديسكلوز"، إنّ "4 أمريكيين على الأقل بين قتيل وجريح" جراء الانفجار.

فيما أعلنت حركة طالبان، أن الانفجار الذي وقع عند البوابة الشرقية للمطار وتعرف باسم "آبي" أسفر عن " 13 قتيلا على الأقل بينهم أطفال"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي ـ لم يكشف عن هويته ـ لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن "تنظيم داعش وراء الانفجار".

يشار أن السفارة الأمريكية لدى كابل والتي تتخذ من المطار مقرا لها "طالبت جميع الرعايا الأمريكيين بتجنب مطار حامد كرزاي والابتعاد عن محيطه".