مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم مطار كابل

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن عددا من الجنود الأمريكيين سقطوا بين قتيل وجريح في الهجوم الذي وقع الخميس قرب مطار كابل.

وأعلن كيربي في بيان "نؤكد مقتل عدد من الجنود في الهجوم قرب مطار كابل، كما أصيب عدد آخر بجروح".

وأضاف "نعلم أيضًا أن عددًا من الأفغان سقطوا في هذا الهجوم الشنيع".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ومحطة "فوكس" عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، قولهم إن أربعة جنود من مشاة البحرية قتلوا.

وهم أول جنود أمريكيين يقتلون في أفغانستان منذ شباط/فبراير 2020.

واستهدف انفجاران الخميس محيط مطار كابل حيث احتشد آلاف الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد التي سقطت في أيدي طالبان.

وقع انفجار قرب أبيي غايت، إحدى بوابات الوصول إلى المطار، والآخر قرب فندق بارون على بعد 200 متر، بحسب البنتاغون.

أبلغ مسؤولون أمريكيون ومن الحلفاء في الأيام الأخيرة عن تهديدات موثوقة بوقوع هجمات انتحارية حول مطار كابل حيث ينظم جسر جوي منذ 14 آب/أغسطس.

قبل دقائق من الانفجار، نفى كيربي التقارير التي تفيد بأن عمليات الإجلاء من أفغانستان قد تنتهي في وقت أبكر مما هو متوقع بسبب هذه التهديدات. وكتب على تويتر "سنواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة".