هجوم كابل.. مقتل 72 شخصا وإصابة نحو 158 آخرين

كشفت مصادر أمريكية وأفغانية، عن مقتل 72 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 158 آخرين في الهجوم المزدوج الذي استهدف محيط "مطار حامد كرزاي" الخميس، بالعاصمة الأفغانية كابل، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، في مؤتمر صحفي "مقتل 12 من القوات الأمريكية، وإصابة 15 آخرين" جراء الهجوم.

وفيما لم يوضح ماكنزي هوية القتلى والمصابين، نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين أمريكيين اثنين قولهما إن الضحايا من البحرية الأمريكية هم "11 من قوات المشاة (المارينز) ومسعف".

وفي السياق، أوضح مسؤول أفغاني لـ"أسوشيتيد برس" أن الهجوم نتج عنه 60 قتيلا و143 مصابا من الأفغان.

بدوره، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم، وفق وكالة "أعماق" المحسوبة عليه.

ونقلت الوكالة في بيان على "تليغرام"، عن مصادر قالت إنها عسكرية، أن "مقاتلا من الدولة الإسلامية تمكن اليوم من اختراق كافة التحصينات الأمنية التي تفرضها القوات الأمريكية وميليشيا طالبان حول العاصمة كابل".

ووقع الهجوم الانتحاري الأول عند البوابة الشرقية للمطار، أما الثاني فوقع قرب فندق قريب يسمى "البارون".