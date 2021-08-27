انفجار مستودع للذخيرة في كازاخستان يخلف قتلى وجرحى

قتل خمسة أشخاص في انفجارات وقعت في مستودع للأسلحة في جنوب كازاخستان كما أعلنت السلطات، الجمعة.

وبدأت الانفجارات الخميس في مستودع ذخيرة تابع لوزارة الدفاع في منطقة جامبيل الجنوبية ما أسفر عن جرح عشرات الأشخاص وإخلاء القرى المجاورة من السلطات.

وقال وزير الدفاع نورلان ارميكباييف: "لسوء الحظ قتل أربعة عسكريين"، مشيرًا إلى فشل محاولات للاتصال بالعديد من الجنود الآخرين بعد الانفجارات في المنشأة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان منفصل أن شخصا خامسا قتل.

وذكرت حكومة منطقة جامبيل أن أكثر من ثمانين شخصا تلقوا علاجاً لإصابتهم في الانفجار، أبقي 28 منهم في المستشفى بينهم ستة في حال خطيرة.

وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عبر تويتر إن جميع الجرحى من رجال الإنقاذ والجنود.

وقالت السلطات المحلية إنها تقوم بإجلاء سكان أقرب القرى إلى موقع الحادث.

وذكرت وزارة الدفاع الجمعة أن حريقا اندلع في مستودع الذخيرة في جامبيل و"امتد بسرعة إلى منشآت لتخزين الذخيرة الهندسية". وأضافت أن انفجارات عدة وقعت بعد ذلك. وأضاف البيان أن "الانفجارات توقفت مع مرور الوقت والنيران مستمرة".

وأظهر مقطع فيديو تم نشره عبر تطبيق "تلغرام" ولم يتسن التحقق من صحته على الفور، عمودا من الدخان يتصاعد من حريق بين الأشجار قبل وقوع انفجار قوي.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن بعض الذخائر المخزنة في المستودع الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية تم نقلها من مستودع آخر في منطقة تركستان المجاورة حيث وقعت ثلاثة انفجارات عنيفة العقد الماضي.