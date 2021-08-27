طالبان تنفي وقوع تفجيرات إضافية في كابل

نفت حركة طالبان، الخميس، الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام وأفادت بوقوع انفجارات إضافية في العاصمة الأفغانية كابل ليلا.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، على تويتر إن أي أصوات لانفجارات سمعها الأفغان في كابل "هي تفجيرات محكومة (تحت السيطرة) مصدرها قوات الجيش الأمريكي".

وأوضح أن القوات الأمريكية قامت بتفجير بعض الذخائر في مطار كابل؛ ما أسفر عن حدوث دوي أصوات تماثل الانفجارات.

وشهدت كابل، الخميس، هجوما مزدوجا في محيط مطار حامد كارزاي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوقع الهجوم ما لا يقل عن 72 قتيلا بينهم 12 من القوات الأمريكية وأكثر من 158 مصابا بينهم 15 من الجيش الأمريكي، حسب مصادر أفغانية وأمريكية.