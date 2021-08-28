أفغانستان.. "طالبان" تطلب من العاملات في المجال الصحي استئناف وظائفهن

طلبت حركة "طالبان" في أفغانستان، السبت، من جميع العاملات في مجال الرعاية الصحية استئناف وظائفهن.

جاء ذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من تولي "طالبان" السلطة في العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين، في بيان، إن "طالبان ليس لديها مشكلة في استئناف العاملات في مجال الرعاية الصحية عملهن".

وفي سياق منفصل، أصدرت "طالبان" أيضا تحذيرا شديد اللهجة لتسليم جميع الأسلحة والموارد المنهوبة خلال الأيام الأولى لاستلامها السلطة في كابل.

وأضافت أنها "تطالب كل من لديه أسلحة وذخيرة وسلع حكومية أخرى بتسليمها إلى الأجهزة ذات الصلة في الإمارة الإسلامية في غضون أسبوع"، مؤكدة أن "المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية".

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء أفغانستان، وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل، وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.