بدء انسحاب القوات الأمريكية من مطار كابل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، السبت، أن قواتها "بدأت الانسحاب من مطار كابل"، دون أن تذكر عدد المغادرين.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن "الجيش الأمريكي بدأ التراجع من مطار حامد كرزاي الدولي (كابل)"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال مسؤولة عن المطار وتأمينه".

وأضاف أن "طالبان ليست في المطار، ولا حارسة للبوابات".

وأكد أن "رفات 13 جنديا قتلوا في الهجوم قرب مطار كابل، في طريقهم إلى الولايات المتحدة"، مبينا أنه سيتم إعلان أسمائهم قريبا.

والخميس، شهد محيط مطار كابل، هجوما انتحاريا تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة 200 آخرين، بحسب تقارير غير رسمية صدرت عصر الجمعة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء أفغانستان، وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل، وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.