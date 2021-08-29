طائرة مسيرة أمريكية تقتل انتحاريين كانوا يستهدفون مطار كابل

قال مسؤولون أمريكيون إن غارة أمريكية نفذتها طائرة مسيرة أصابت مركبة كانت تقل عددا من الانتحاريين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي، بينما كانوا في طريقهم إلى مطار كابل.

وقال مسؤول عسكري إن غارة اليوم الأحد سببت "انفجارات ثانوية كبيرة"، ما يشير إلى أن المركبة كانت تحمل كميات كبيرة من المتفجرات.

وأشار اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أنها كانت ضربة ناجحة، وأن الهدف المقصود قد تم القضاء عليه.

تعد هذه ثاني غارة جوية تشنها الولايات المتحدة ضد الجماعة المتطرفة التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع الخميس الماضي عند بوابة مطار كابل والذي أسفر عن مقتل ثلاثة عشر جنديا أمريكيا وعشرات الأفغان الذين كانوا يسعون إلى الخروج من البلاد فرارا من حكم حركة طالبان الجديد.

وقال المسؤولون الأحد إن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين بسبب الغارة الجوية، لكن أحد المسؤولين أوضح أنهم يجرون تقييما للتقارير الخاصة بالأضرار الجانبية.

ووردت تقارير عن انفجار أصاب منزلا قريبا من المطار، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت هناك علاقة بين الانفجارين.

تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم مناقشة العمليات العسكرية.