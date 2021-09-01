"طالبان" تؤكد أن زعيمها هبة الله آخوند زادة سيتقلد رئاسة الحكومة الجديدة

قال عضو اللجنة الثقافية في حركة "طالبان" إنعام الله سمنغاني، الأربعاء، إن زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زادة "سيصبح رئيساً لحكومة أفغانستان الجديدة".

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن سمنغاني، قوله: "سيكون أمير المؤمنين (آخوند زادة) رئيسا للحكومة، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا".

وأضاف سمنغاني: "أوشكت المشاورات بشأن الحكومة الجديدة على الانتهاء، كما تم إجراء المناقشات اللازمة حول مجلس الوزراء، الحكومة الإسلامية التي سنعلنها ستكون نموذجا للشعب (الأفغاني)".

وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي محمد حسن حقيار، في تصريح صحفي، "سيكون هناك رئيس وزراء، أو رئيس يعمل تحت إشرافه"، بحسب "طلوع نيوز".

وعينت "طالبان" بالفعل حكامًا وقادة شرطة للمقاطعات والمناطق، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، شرعت "طالبان" في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية نهاية أغسطس/ آب المنصرم.

ومنتصف أغسطس الفائت، سيطرت الحركة خلال 10 أيام، على معظم أنحاء البلاد.