كابل.. مقتل 17 شخصا وإصابة 41 آخرون في عملية إطلاق نار

أفادت وسائل إعلام أفغانية، السبت، بمقتل 17 شخصا وإصابة 41 آخرين، جراء إطلاق نار في العاصمة كابل، الليلة الماضية.

وقالت قناة "طلوع نيوز" المحلية، نقلا عن مصادر في مستشفى الطوارئ بكابل: "نُقل 17 قتيلا و41 جريحا إلى المستشفى، جراء إطلاق نار في الهواء الليلة الماضية على مستوى المدينة".

وفي وقت متأخر الجمعة، أفادت القناة الأفغانية، أن "إطلاق نار كثيف سمع في أنحاء كابل"، دون تفاصيل عن أسبابه.

وبعد دقائق من سماع إطلاق النار في كابل، أصدر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر "تويتر"، تعليمات لمقاتلي الحركة بوقف إطلاق النار في الهواء، مضيفا "هذه الطلقات أكثر عرضة للإضرار بالمدنيين، لذلك لا تطلقوا النار دون داع".

وسيطرت طالبان على أفغانستان، خلال 10 أيام، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية أغسطس/ آب الماضي، فيما لم تتمكن بعد من السيطرة على ولاية بنجشير (شمال).