طالبان تطلب من عناصر قوات الأمن السابقين الاندماج في نظامها الجديد

دعت حركة طالبان الأفراد السابقين العاملين في القوات الأفغانية إلى الاندماج في النظام الجديد.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابل إن "القوات الأفغانية التي تلقت تدريبات في السنوات العشرين الماضية سيطلب منها الانضمام إلى الإدارات الأمنية إلى جانب أعضاء طالبان".

وأوضح أن أي تمرد ضد حكمها "سيتلقى ضربة قاسية"، بعدما أعلنت في وقت سابق أنها استولت على وادي بانشير، آخر معاقل المقاومة ضدها.

وأضاف أن "الإمارة الإسلامية حساسة جدا إزاء حركات التمرد. كل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية. لن نسمح بتمرد آخر".

وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة لكن بدون إعلان تشكيلة حكومية حتى الآن، قال مجاهد إن نظاما "مؤقتا" سيعلن أولا للسماح بإجراء تغييرات.

وشرح "اتخذت قرارات نهائية، ونحن نعمل الآن على المسائل التقنية".

وتابع "سنعلن الحكومة الجديدة حالما يتم حل المسائل التقنية".