طالبان تكشف هوية بعض أعضاء حكومتها الجديدة برئاسة الملا حسن أخوند

كشفت حركة طالبان الثلاثاء هويات عدد من اعضاء حكومتها الجديدة التي سيترأسها الملا محمد حسن أخوند، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من سيطرتها على أفغانستان إثر فرار أعضاء الحكومة السابقة.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي إن أحد مؤسسي حركة طالبان عبد الغني برادر سيكون نائباً لرئيس الحكومة.

ويحظى برادر باحترام مختلف الفصائل في طالبان، وترأس خصوصاً المفاوضات في الدوحة مع الأميركيين والتي أدت إلى انسحاب القوات الاجنبية من افغانستان.

وضمن التعيينات التي اعلنت مساء الثلاثاء، سيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية.

وعين امير خان متقي الذي مثل طالبان في مفاوضات الدوحة وزيراً للخارجية.

وأكد مجاهد "ان الحكومة غير مكتملة"، لافتا الى ان الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة" ستحاول "ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد" الى الحكومة.

ويرصد المجتمع الدولي سلوك طالبان التي عادت الى السلطة بعد عشرين عاما من إطاحة نظامها السابق، منبها الى أنه سيحكم على أفعالها.