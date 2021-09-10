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أذربيجان تمنح "شهادة فخرية" للعالم التركي عزيز سنجار

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.09.2021 16:27
أذربيجان تمنح شهادة فخرية للعالم التركي عزيز سنجار

منح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "شهادة فخرية" للبروفيسور التركي عزيز سنجار الحائز على جائزة نوبل.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، الجمعة أن الرئيس علييف وقع مرسوما لمنح العالم سنجار "شهادة فخرية" إزاء خدماته حيال تطوير العلاقات الإنسانية الدولية لأذربيجان.

وفاز "سنجار" مع زميليه السويدي توماس ليندال، والأمريكي بول مودريش، بجائزة نوبل للكيمياء عن أبحاثهم حول الآلية التي تستخدمها الخلايا لترميم الحمض النووي المتضرر، والطريقة التي تحفظ بها البيانات الوراثية.

وتساهم تلك الأبحاث في تطوير علاجات جديدة للسرطان.

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