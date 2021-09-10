إعصار قوي يمر بجوار الفلبين ويتجه نحو تايوان

قال خبراء الأرصاد إن إعصارًا قويًا مر بمحاذاة معظم أنحاء الفلبين يوم الجمعة، لكن يبدو أنه يكتسب قوة ويتجه مباشرة نحو تايوان في نهاية هذا الأسبوع.

لا يزال إعصار تشانتو لديه القدرة في مساره الحالي على ضرب الجزء الشمالي الشرقي الأقصى من مقاطعة كاجايان في الفلبين مع رياح مستدامة تبلغ 195 كيلومترًا في الساعة وهبات رياح تصل إلى 240 كيلومترًا في الساعة قبل الانتقال إلى الأمام نحو تايوان، حسبما قالت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد.

مع تحرك تشانتو من الغرب إلى الشمال الغربي مارا بالفلبين، تشير التوقعات الحالية إلى أنه من المرجح أن يضرب الساحل الشرقي لتايوان صباح يوم الأحد، مع احتمال ضرب الجزيرة مباشرة إذا ما تحرك نحو الغرب، أو يتجاوزها تمامًا إذا انحرف إلى الشرق.

أصدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني تحذيرًا من الأعاصير بينما يتتبع العاصفة.

قال المكتب إنه من المتوقع حدوث أمواج عالية على طول الساحل الجنوبي لتايوان وفي قناة باشي الواصلة بين طرفها الجنوبي والجزيرة الواقعة في أقصى شمال الفلبين.

قالت إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية إن من المتوقع أن تزداد حدة تشانتو لتصل إلى 205 كم / ساعة خلال الـ 12 ساعة القادمة، قبل أن تضعف قليلاً قبل الوصول إلى تايوان.

قالت الوكالة "مزيد من الضعف سيبدأ يوم الأحد حيث يبدأ الإعصار في التفاعل مع التضاريس الوعرة لتايوان لكنه سيظل ضمن فئة الإعصار طوال فترة التوقعات".