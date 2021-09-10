باكو تستضيف منتدى الأعمال التركي لصالح إعمار "قره باغ"

استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو، الجمعة، منتدى الأعمال التركي، لصالح ترميم وتنمية إقليم "قره باغ" المحرر من احتلال أرمينيا.

وشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون ورجال أعمال من تركيا أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزيا وأوزبكستان والمجر، شاركوا في المنتدى.

وأوضح أن المنتدى يقام برعاية من مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي".

وفي كلمته، أكد وزير التجارة التركي محمد موش، على دعم أنقرة الكامل لجهود إعادة الإعمار في "قره باغ".

وتابع: "تركيا تمتلك الشركات وخبرات البناء الكافية للمساهمة بشكل فعال في إعادة الإعمار".

وأشار موش إلى حرص أنقرة على رفع حجم التبادل التجاري مع الجمهوريات التركية لأعلى مستوى في أقرب وقت ممكن.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.