اليابان ترصد غواصة صينية مشتبه بها بالقرب من جزيرة في الجنوب

قالت وزارة الدفاع اليابانية الأحد إن اليابان رصدت غواصة يعتقد أنها صينية قبالة جزيرة جنوب اليابان، ما رفع مستويات الحذر باليابان في بحر الصين الشرقي، مع زيادة الصين لأنشطتها العسكرية.

ظلت الغواصة مغمورة، لكن الوزارة قالت في بيان إنها تعتقد أن الغواصة صينية، لأن مدمرة صينية من طراز (لو يانغ 3) بصواريخ موجهة توجد بالقرب من الغواصة.

قالت الوزارة إن الغواصة تحركت نحو الشمال الغربي قبالة الساحل الشرقي لجزيرة أموشيما، على بعد نحو 700 كيلومتر شمال شرق جزر بحر الصين الشرقي المتنازع عليها والتي تسيطر عليها اليابان، لكن بيجين تطالب بها أيضا.

كانت الغواصة، صباح الأحد، متجهة غربا في بحر الصين الشرقي.

لم تدخل الغواصة أو السفينة المياه الإقليمية اليابانية. بموجب القانون الدولي، يتعين على الغواصات المارة قبالة سواحل دولة أخرى الظهور على السطح وإظهار علم وطني داخل المياه الإقليمية.

أرسلت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية ثلاث طائرات استطلاع ومدمرتين إلى المنطقة للإنذار المبكر، وجمع المعلومات لتحليل نوايا الصين.

كانت اليابان قد رصدت غواصة يعتقد أنها صينية في المنطقة في يونيو / حزيران 2020.

دافعت الصين عن أنشطتها البحرية وتقول إن لها الحق في الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

عززت اليابان، التي شعرت بالقلق من الأنشطة البحرية الصينية المتنامية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، دفاعها في المناطق الجنوبية الغربية، والجزر الواقعة شمال الجزر المتنازع عليها.

تقول طوكيو إنها تعارض محاولات الصين أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة، وتحتج بانتظام على الوجود المتزايد لخفر السواحل الصينية، بالقرب من الجزر المتنازع عليها.

يؤكد المسؤولون اليابانيون أن السفن الصينية تنتهك بشكل دوري المياه الإقليمية اليابانية حول الجزر، وتهدد أحيانا قوارب الصيد.