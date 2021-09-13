أول رحلة تجارية لمطار كابل منذ سيطرة طالبان

وصلت، صباح الإثنين، أول طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة.

كما هبطت اليوم، طائرة تابعة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة قادمة من إسلام أباد في كابل، وهي الأولى أيضا منذ سيطرة طالبان على البلاد، بحسب إعلام أفغاني.

ورصدت وسائل إعلام لحظة هبوط الطائرة الباكستانية على مدرج "مطار حامد كرزاي الدولي" في كابل.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن أول رحلة طيران تجارية أجنبية منذ استيلاء طالبان على الحكم وصلت كابل، الإثنين.

وأضافت أن الرحلة تعود لشركة الخطوط الجوية الباكستانية وكانت تقل على متنها حوالي 10 ركاب.

وبحسب القناة ذاتها، هبطت اليوم، طائرة تابعة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة قادمة من إسلام أباد في كابل.

وأحضرت الطائرة عمال إغاثة إلى كابل، بحسب تغريدة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إن الخطة تقضي بتسيير رحلات جوية لمدة 5 أيام في الأسبوع من إسلام أباد.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية التابعة للدولة تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية كابل بسبب الوضع الأمني غير المستقر هناك.

وفي 15 أغسطس/ آب، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.