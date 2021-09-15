طالبان: خسائر بملايين الدولارات في مطار كابل خلال انسحاب واشنطن

كشف مسؤول من إدارة حركة "طالبان" في أفغانستان، الأربعاء، أن "مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة كابل، عانى من خسائر تقدر بملايين الدولارات خلال انسحاب القوات الأمريكية في 31 أغسطس/ آب الماضي".

وقال القائم بأعمال رئيس مطار كابل، مولوي عبد الهادي حمدان، إن "الأضرار التي لحقت بمبنى المطار وحده تقدر بمليون دولار أمريكي".

وأضاف أن "نظام الرادار وكذلك بعض الطائرات والمركبات في المطار تضررت أيضا، وإذا تم إجراء تقييم كامل للخسائر، فستكون بملايين الدولارات".

وتسببت القوات الأمريكية قبل مغادرتها في إلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة الفنية بالمطار وفي صالة الوصول، ولم يتركوا حتى الأشياء الصغيرة مثل الكراسي والمقاعد وأجهزة التلفزيون والكمبيوتر في قاعات المطار، وفقا لحمدان.

وذكر المسؤول في إدارة طالبان أنه "تم حل المشكلات الفنية في صالة الرحلات الداخلية في المطار، واستؤنفت الرحلات الداخلية".

وأكد حمدان أن "طائرات من دول مختلفة بدأت في الوصول إلى مطار كابل"، مضيفا أن "طائرات من قطر والإمارات وباكستان والبحرين قدمت مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في الآونة الأخيرة".

وأشار إلى أن "الجهود مستمرة لبدء رحلات جوية دولية وحل مشاكل الأفغان والأجانب في البلاد".

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت "طالبان"، تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان مكونة من 33 عضوا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في 31 من الشهر ذاته.