بوتين: الغرب ترك ترسانة كاملة من الأسلحة الحديثة في أفغانستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن "الغرب بقيادة الولايات المتحدة، ترك ترسانة كاملة من الأسلحة الحديثة في أفغانستان".

وأكد بوتين، أثناء مشاركته الجمعة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، على "أهمية الاتفاق على موقف موحد بشأن مسألة الاعتراف بالسلطات الحالية في أفغانستان"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وتابع الرئيس الروسي قائلاً إن "حركة طالبان ترى أنه من المهم إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، ومن الصعب عليها القيام بذلك، وروسيا تؤيد عقد مؤتمر للمانحين في إطار الأمم المتحدة".

وأضاف: "لا يمكن وصف الحكومة الانتقالية في أفغانستان بأنها تمثل الجميع، إلا أنه هناك حاجة للعمل معها، نحن بحاجة لبناء حوار مع أفغانستان في صيغة "الترويكا الموسعة" والعمل جار بالفعل على هذا".

كما نقل موقع "روسيا اليوم" المحلي عن بوتين قوله خلال القمة إن "منظمتنا تواجه الآن مهمة عاجلة لاتباع نهج منسق نظرا للمخاطر الملموسة المرتبطة بتصعيد الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب السريع، إن لم يكن الهروب، لقوات الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" من هذا البلد".

وتضم "شنغهاي للتعاون"، روسيا والهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران، وتشغل كل من أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا صفة مراقب، وتعتبر كل من تركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا شركاء الحوار للمنظمة.

في أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في 31 من الشهر ذاته.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت "طالبان" تشكيلة حكومة تصريف أعمال مؤقتة من 33 عضوا.