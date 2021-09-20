فوز ساحق للحزب الحاكم في روسيا في الانتخابات التشريعية

أعلن حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم فوزه في الانتخابات التشريعية في مجلس الدوما فيما أكدت المعارضة حدوث تزوير في العملية.

وأفاد أمين المجلس العام للحزب الحاكم أندريه تورتشاك للصحافيين أن الحزب سيحصل على ما مجموعه 315 مقعدا في المجلس المكون من 450 عضوا، مشيراً إلى انتصار "واضح ونظيف"، رغم اتهامات المعارضة التي تم استبعادها من الاستحقاق إثر حملة قمع.

ويحتفظ الحزب الحاكم بذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى.

بعد فرز الأصوات في 85% من مراكز الاقتراع، تقدم حزب فلاديمير بوتين بنسبة 49,76% على الشيوعيين (19,61%).

وهذه النتيجة غير النهائية منخفضة عن عام 2016، عندما حصد حزب "روسيا الموحدة" 54% من الأصوات. وحصل الحزب على 334 مقعدا.

كما أكد تورتشاك الفوز في 39 منطقة حيث تم تجديد المجالس التشريعية الإقليمية.

ونددت حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني بحدوث تزوير انتخابي هائل خلال التصويت وأثناء الفرز أيضاً.

غير أن الحزب الحاكم لم يتمكن من كسب ود الروس، وفق ما أظهرت نتائج حجم الثقة التي تقل عن 30%، بحسب مركز أبحاث الرأي العام الروسي الحكومي.

ويعاني الحزب من قضايا الفساد وتدهور مستوى المعيشة في البلاد.

قبل الانتخابات التشريعية، حُظرت حركة أليكسي نافالني بتهمة التطرف وتم إقصاء أنصاره عن الاقتراع.

ونظرا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات، أسّس أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها تسمية "التصويت الذكي" لدعم مرشحين هم في الغالب من الشيوعيين ويُعتبرون الأوفر حظا لمقارعة مرشحي الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".

وحققت هذه المقاربة نجاحاً خلال الفرز، لذلك لجأت السلطات إلى عمليات تزوير واسعة النطاق، بحسب المعارضين.