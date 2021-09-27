أذربيجان تحيي الذكرى الأولى لتحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني

نظمت في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم، مسيرة بمشاركة الرئيس إلهام علييف، إحياء للذكرى السنوية الأولى للشهداء الذين سقطوا في معارك تحرير إقليم "قره باغ" من أرمينيا.

ورفع الرئيس علييف في المسيرة صورة أحد شهداء معارك تحرير اقليم قره باغ، فيما رفعت عقيلته صورة طفل استشهد في غارة صاروخية أرمينية.

وسار جنود أذربيجانيون خلف الرئيس حاملين صور الشهداء.

وعقب انتهاء المسيرة، وضع الرئيس علييف حجر الأساس لمتحف النصر والنصب التذكاري لمعارك إقليم قره باغ.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك بعد هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.