طالبان: غارات الطائرات الأمريكية داخل أفغانستان خرق للأمن القومي

حذرت الحكومة المؤقتة لحركة "طالبان"، الأربعاء، الولايات المتحدة من انتهاك المجال الجوي الأفغاني، للحيلولة دون حدوث عواقب سلبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن "غارات الطائرات المسيرة الأمريكية داخل أفغانستان تعد خرقا للأمن القومي".

وأضاف: "رأينا الولايات المتحدة مؤخرا تنتهك جميع الحقوق الدولية، والقانون الدولي، والتزاماتها تجاه أفغانستان، والطائرات الأمريكية المسيرة حيث تغزو الأجواء الأفغانية".

وشدد على أن "الدولة هي المالكة الوحيدة لسيادتها الإقليمية والجوية بموجب القوانين الدولية، ولذلك، فإن الإمارة الإسلامية بصفتها الكيان القانوني الوحيد لأفغانستان هي الوصي على الأراضي الأفغانية ومجالها الجوي".

ودعا مجاهد "جميع الدول، لا سيما الولايات المتحدة، للتعامل مع أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية، مع مراعاة الاحترام والالتزامات المتبادلة، لمنع أي نتائج سلبية".

وفي 29 أغسطس/ آب الماضي، شنت الولايات المتحدة غارة جوية قرب مطار كابل قالت إنها استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" سيلحق بمطار حامد كرزاي، مصدره تنظيم داعش ـ ولاية خراسان.

غير أنها عادت واعتذرت واعترفت بأن الغارة تسببت في مقتل 10 مدنيين، بينهم 7 أطفال.