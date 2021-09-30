الصين تعالج بوادر أزمة كهرباء مع اقتراب فصل الشتاء

طلبت السلطات الصينية من شركات السكك الحديدية والسلطات المحلية المزيد من الدعم لعمليات نقل إمدادات الفحم الحيوية لمرافق الدولة فيما تعاني بعض المناطق من انقطاع في الكهرباء.

وجاء هذا الأمر الصادر اليوم الأربعاء عن لجنة التخطيط صاحبة النفوذ الواسع في الصين بعد تضافر نقص إمدادات الفحم وتشديد معايير الانبعاثات والطلب القوي من القطاع الصناعي ما رفع سعر الفحم أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الصين.

ويأتي القلق المتزايد بين السكان من أزمة الكهرباء التي دخلت أسبوعها الثاني في وقت حثت فيه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المسؤولة عن التخطيط، المسؤولين عن التخطيط على المستوى المحلي وإدارات الطاقة وشركات السكك الحديدية على دعم أنشطة نقل الفحم لتلبية احتياجات المواطنين بغرض التدفئة في موسم الشتاء.

وكانت الصين أكبر مستهلك للفحم في العالم قد استوردت 197.69 مليون طن من الفحم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بانخفاض عشرة في المئة عن العام الماضي. غير أن الواردات في أغسطس/آب زادت بأكثر من الثلث لنقص المعروض محليا.

ورغم مساعي المسؤولين لطمأنة السكان، إنما بدأ تطبيق نظام التقنين خلال ساعات الذروة في مناطق كثيرة من شمال شرق الصين منذ الأسبوع الماضي وتحدثت تقارير إخبارية ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار في إشارات المرور وشبكات الاتصالات من الجيل الثالث في المنطقة.

كما استمرت تداعيات الأزمة على الصناعات الثقيلة مثل إنتاج المعادن والصناعات التحويلية.