عمران خان: الولايات المتحدة ستعترف بحكومة "طالبان" عاجلا أم آجلا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن الولايات المتحدة ستضطر عاجلا أم آجلا إلى الاعتراف بحكومة "طالبان" في أفغانستان.

وأضاف، في مقابلة أجراها مع قناة "تي آر تي وورلد" التركية، السبت، أن "اعتراف باكستان أحادي الجانب بطالبان لن يكون له أي تأثير، وأن الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا يجب أن تعترف بهم أولا".

وأشار إلى أن واشنطن، ستضطر عاجلا أم آجلا إلى الاعتراف بوجود حركة "طالبان" الفعلي في السلطة بأفغانستان.

ودعا عمران خان، المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للحكومة الأفغانية الجديدة، كونها تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية.

وتابع: "إذا لم يساعد المجتمع الدولي الشعب الأفغاني، فستحدث أزمة إنسانية في البلاد".

وأكد أن استخدام القوة العسكرية في التعامل مع النزاعات لا يعد حلا.

ونفى عمران خان بشدة المزاعم القائلة بأن إسلام أباد تساعد "طالبان" لإحكام سيطرتها على أفغانستان.