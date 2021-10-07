إيران تعلن إنشاء ممر مع أرمينيا بديلا عن نظيره مع أذربيجان

أعلنت إيران، الخميس، أن ممرًا بديلًا لطريق "غوريس ـ كابان" سيتم إنشاؤه بينها وبين أرمينيا في غضون شهر، مشيرةً أنه "لن يعود ثمة حاجة لدفع رسوم لأذربيجان".

وأفاد نائب وزير الطرق والتخطيط العمراني خير الله خادمي، في تصريحات أدلى بها لوكالة "إرنا" الإيرانية، أنه بحث خلال زيارته لأرمينيا مع المسؤولين هناك موضوع الممر البديل.

وأوضح خادمي أن مرور طريق "غوريس ـ كابان" فوق الأراضي الأذربيجانية دفعهم للبحث عن ممر بديل، مبينًا أن الممر البديل سيكون جاهزا لعبور الشاحنات في غضون شهر.

وتابع الوزير: "مع افتتاح الممر الجديد لن يكون هناك حاجة لدفع رسوم إضافية لأذربيجان".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، في حديث للأناضول، إن الشاحنات الإيرانية أُرسلت بطرق غير قانونية إلى منطقة قره باغ المحررة.

وأوضح علييف أن إيران بدأت بإجراء مناورات عسكرية على حدود بلاده بعد تفتيش الشاحنات المذكورة.

من جهته وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات الرئيس الأذربيجاني حول بلاده بأنها "محيرة ومؤسفة"، زاعما وجود إسرائيليين في المنطقة.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري، أطلقت إيران مناورات "فاتحو خيبر" العسكرية بالقرب من الحدود الأذربيجانية شمال غربي البلاد.