زلزال قوي يهز جنوب غرب باكستان ويخلف 20 قتيلاً

ضرب زلزال قوي جنوب غرب باكستان في وقت مبكر من اليوم الخميس، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وتوقع سهيل أنور شاهين، نائب المفوض المحلي، أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمل أطقم الانقاذ في البحث بالمنطقة الجبلية النائية.

تابع شاهين نقلاً عن عمال مناجم فحم في المنطقة إن أربعة على الأقل من الضحايا قتلوا عندما انهار منجم الفحم الذين كانوا يعملون فيه. كما انهار ما يصل إلى 100 منزل، ما أدى إلى دفن السكان النائمين في داخلها.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان على بعد 14 كيلومترا في الشمال إلى الشمال الشرقي من هارناي في إقليم بلوشستان. وكان القياس المبدئي لقوة الزلزال هو 5.7 درجة. وقع الزلزال تحت سطح الأرض بحوالي 20 كيلومترا (12 ميلا). تميل الزلازل السطحية إلى إحداث المزيد من الضرر.

والمنطقة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن كويتا عاصمة المقاطعة، مليئة بمناجم الفحم، الأمر الذي يقلق شاهين من ارتفاع عدد القتلى. وقال إن الزلزال وقع في الصباح الباكر بينما كان العشرات من عمال المناجم يعملون بالفعل.

يعيش معظم سكان المنطقة في منازل من الطوب اللبن مكسوة بطبقة من الطين المجفف، وقد انهار الكثير منها. وجهود الإنقاذ جارية، لكن شاهين قال إن الأمر سيستغرق ساعات للوصول إلى العديد من المناطق الأكثر تضررا.

أظهرت قنوات تلفزيونية محلية مواطنين ملفوفين في بطانيات جالسين على جانب الطريق في انتظار هدوء الهزات الارتدادية ووصول المساعدة.

المنطقة نائية ودرجات الحرارة ليلا في الخريف باردة بالفعل.