بكين تطالب واشنطن بتوضيحات حول حادث الغواصة النووية

طالبت بكين، الجمعة، الولايات المتحدة بتقديم توضيحات بشأن حادثة اصطدام غواصة نووية أمريكية بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، إن "بلادي قلقة للغاية إزاء الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي بالمياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية.

ودعا واشنطن إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث، بما في ذلك الغرض من المهمة، وماهية الجسم الذي اصطدمت به الغواصة.

والخميس، أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، أن إحدى غواصاتها العاملة بالدفع النووي اصطدمت، الأسبوع الماضي، بـ"جسم مجهول" أثناء قيامها بدورية في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح البيان أن "الغواصة يو. إس. إس. كونيتيكت، اصطدمت عصر 2 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بجسم أثناء إبحارها في حالة الغوص بالمياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وأكد أن "عددا (لم يحدده) من البحارة على متن الغواصة أصيبوا في الحادث، إلا أن الإصابات ليست مهددة للحياة".

وبينت البحرية أن "يو. إس. إس. كونيتيكت، وهي غواصة تعمل بالدفع النووي من طراز سي وولف، أصيبت بأضرار جراء الحادث، إلا أنها لا تزال صالحة للخدمة".

وبحر الصين الجنوبي متفرع من المحيط الهادي، وتنبع أهميته الاستراتيجية من عبور ثلث الشحنات العالمية من مياهه، ويُتوقع احتواؤه كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.

ومنذ أعوام طويلة، تتنازع كل من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي، فضلا عن الصين، السيادة على البحر المذكور، وسط تصاعد التوترات في الأعوام الأخيرة.

وتدعي بكين أن 80 بالمئة من بحر الصين الجنوبي يقع ضمن مياهها الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة بـ "عسكرة المنطقة".