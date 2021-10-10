الشرطة الهندية تعتقل 500 شخص في جامو وكشمير بعد عمليات اغتيال طائفية

اعتقلت قوات الأمن الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من جامو وكشمير، ما لا يقل عن 500 شخص في حملة قمع واسعة النطاق، وفق ما أعلن مسؤولون محليون، الأحد.

وجاءت موجة الاعتقالات الأخيرة في أعقاب قتل هنديين في المنطقة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

والأسبوع الماضي، قتل مهاجمون 3 هندوس وشخصا من السيخ في "سريناغار"، المدينة الرئيسية في المنطقة، في تصاعد مفاجئ للعنف ضد المدنيين، أدانه مؤيدون ومعارضون للهند على نطاق واسع.

وألقت الشرطة المحلية باللوم في موجة القتل على "متشددين" يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة منذ عقود.

وقال المسؤولون إن الشرطة احتجزت في الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 500 شخص لاستجوابهم، ومعظم المعتقلين من سريناغار.

وذكرت الشرطة أن "مسلحين ينتمون إلى جماعة "جبهة المقاومة" المتمردة أطلقوا النار وقتلوا 7 أشخاص منذ الأسبوع الماضي"، ما رفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات هذا العام إلى 28 شخصا.

وأضافت أن 21 من القتلى من المسلمين، فيما ينتمي 7 منهم إلى الأقليات الهندوسية والسيخية.

ووصف قائد الشرطة في المنطقة، ديلباغ سينغ، في تصريحات صحفية، عمليات القتل بأنها "مؤامرة لإثارة الرعب والانقسام الطائفي".

والخميس، زعمت "جبهة المقاومة" في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجماعة تستهدف العاملين لدى السلطات الهندية، ولا تختار أهدافها على أساس الدين، حسب المصدر ذاته.

ويقول مسؤولون هنود إن "جبهة المقاومة" هي الجبهة المحلية لجماعة "عسكر طيبة" التي تتخذ من باكستان مقرا لها، حيث تشكلت الخلية بعد أن جردت الهند في عام 2019 المنطقة من الحكم الذاتي.

وأثارت عمليات القتل التي وقعت الأسبوع الماضي مخاوف واسعة النطاق بين الأقليات، واختارت العديد من العائلات الهندوسية مغادرة الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

ومن بين القتلى معلمين اثنين من الهندوس والسيخ، وعالم كيميائي هندوسي كشميري بارز، وبائع أغذية في الشوارع من ولاية "بيهار" شرقي الهند، وسائق تاكسي.

وفي 5 أغسطس 2019 ألغت فيه الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.