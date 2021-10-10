وفاة 32 شخصاً تسمماً بالمشروبات الكحولية المغشوشة في روسيا

ارتفع عدد ضحايا التسمم بالمشروبات الكحولية المغشوشة في مدينة "أورنبرغ" الروسية إلى 32 شخصاً.

وقال المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة أورنبرغ، في بيان، إن "شخصين آخرين توفيا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب التسمم بالكحول المغشوش، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 32"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأكد البيان أن "عدد الذين دخلوا المستشفيات بسبب التسمم بالكحول المغشوش، ارتفع إلى 64 شخصاً، توفي 32 منهم".

وأوضح البيان أن "25 من المتسممين لا يزالون في المستشفيات، فيما رفض 7 آخرون دخول المستشفى، وتم علاجهم في المستوصف".

والجمعة، أعلنت السلطات الروسية وفاة 18 شخصا من أصل 36 تسمموا بالمشروبات الكحولية المغشوشة.

كما أصدرت المحكمة قرارا بتوقيف شخصين من أصل 6 جرى اعتقالهم على خلفية الحادثة.