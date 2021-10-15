طالبان: تصريحات بوتين حول تجمع إرهابيين بأفغانستان لا أساس لها من الصحة

رفضت حركة طالبان ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقوله إن "الإرهابيين من العراق وسوريا يتجمعون في أفغانستان".

وقال نائب المتحدث باسم حركة طالبان، بلال كريمي، في تصريحات للأناضول، الجمعة: "لا يوجد بيانات تدعم ادعاء بوتين".

وبين كريمي أن تنظيم "داعش" الإرهابي ليس لديه إمكانية لنقل مقاتلين من دول الشرق الأوسط إلى أفغانستان.

وأضاف: "من الصعب للغاية القدوم إلى أفغانستان من هذه الدول ومن غير المحتمل أن يأتوا".

ولفت إلى أن طالبان تسيطر على جميع أنحاء البلاد ولا توجد نقطة تحت سيطرة أي جماعة، مؤكدًا أنه لا مكان لداعش بين الشعب الأفغاني.

وشدد كريمي على أن قوات طالبان لديها القدرة على مواجهة أنشطة "داعش".

وخلال لقائه رؤساء أجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة أمس، قال بوتين، إن "الإرهابيين من العراق وسوريا يتجمعون في أفغانستان"، ويمكنهم محاولة زعزعة استقرار الوضع في بلدان الرابطة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتضم منظمة رابطة الدول المستقلة 12 دولة كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقا، ومقرها مينسك.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

وزادت وتيرة هجمات "داعش" في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في البلاد، وخاصة في ولاية ننكرهار القريبة من الحدود الباكستانية التي تعد بمثابة معقل للتنظيم.