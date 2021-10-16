"داعش" يتبنى تفجير المسجد في ولاية قندهار الأفغانية

أعلن تنظيم داعش، فجر السبت، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا للطائفة الشيعية في ولاية قندهار الأفغانية، والذي أسفر عن سقوط 62 قتيلا.

وتبنى التنظيم في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الهجوم على مسجد فاطمية أثناء صلاة الجمعة، في ولاية قندهار معقل طالبان السابق.

وقال إن انتحاريين اثنين نفذا الهجوم على المسجد الذي يعد أكبر مسجد تابع للشيعة في مركز قندهار.

ومساء الجمعة، أفادت وكالة "Bakhtar" الأفغانية بأن حصيلة ضحايا الهجوم، الذي نفذه 3 أشخاص، ، ارتفعت إلى 62 قتيلا، بينما أصيب 68 آخرون على الأقل.

والهجوم يأتي بعد أسبوع من تفجير تبناه "داعش" استهدف مسجدا شيعيا في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمالي البلاد وأودى بحياة نحو 120 شخصا حسب بعض التقارير.

ويعتبر "داعش" عدوا لدودا لـ"طالبان" ويرى التنظيم أن المسلمين الشيعة "مرتدون"، وسبق أن أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات القاتلة في أنحاء البلاد منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في أغسطس/آب إبان انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

كما استهدف التنظيم مقاتلي حركة طالبان أيضا في هجمات متعددة.