وزير الخارجية الإيراني  يبحث مع  نظيره الصيني قضية "الاتفاق النووي"

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الصيني وانغ يي قضية "الاتفاق النووي".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن عبداللهيان و ويي بحثا في مكالمة هاتفية الاتفاق النووي الإيراني، واتفاق التعاون الشامل الـ 25 عاما بين البلدين.

وأشار البيان أن الوزير يي أكد بأنه يتعين على جميع الأطراف العودة إلى الاتفاق النووي، معرباً عن ترحيبه بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير الصيني بأنهم مستعدون لتنفيذ اتفاقية الـ 25 عاما مع إيران، لافتاً إلى إنهم سيواصلون التعاون مع طهران في مكافحة وباء فيروس كورونا.

من جانبه أشار عبد اللهيان إلى أن المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي كانت إيجابية وأنها ستستمر في بروكسل، مضيفًا أنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن بلاده.

وزار طهران إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مهمة تنسيق المباحثات، الخميس؛ للاجتماع مع أعضاء من فريق التفاوض الإيراني، بعد أربعة شهور من توقف المباحثات بين إيران والقوى العالمية.

وقبيل زيارة مورا قال دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إن الزيارة جاءت في وقت حساس، مضيفين أنه لا يمكن اعتبار أن الأمور "تمضي كالمعتاد" نظرا لتصاعد أنشطة إيران النووية وتعثر المباحثات