أفغانستان.. حكومة طالبان تتعهد بحماية مساجد الشيعة

تعهدت حكومة طالبان المؤقتة، الأحد، بحماية مساجد الشيعة وتوفير الأمن لها وذلك عقب هجوم استهدف مسجدا لهم في ولاية قندهار.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مسجد فاطمية، أثناء صلاة الجمعة، وأوقع 62 قتيلا.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" (محلية) عن عبد الغفار محمدي، قائد الشرطة في ولاية قندهار، قوله إنه سيتم إرسال قوات إضافية لحماية مساجد الشيعة في الولاية.

وأضاف أن قوات الشرطة ستعمل بجانب متطوعين محليين لضمان أمن المساجد.

ومساء الجمعة، أفادت وكالة "Bakhtar" الأفغانية بأن حصيلة ضحايا الهجوم، الذي نفذه 3 أشخاص، ، ارتفعت إلى 62 قتيلا، بينما أصيب 68 آخرون على الأقل.

والهجوم يأتي بعد أسبوع من تفجير تبناه "داعش" استهدف مسجدا شيعيا في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمالي البلاد وأودى بحياة نحو 120 شخصا حسب بعض التقارير.

ويعتبر "داعش" عدوا لدودا لـ"طالبان" ويرى التنظيم أن المسلمين الشيعة "مرتدون"، وسبق أن أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات القاتلة في أنحاء البلاد منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في أغسطس/آب إبان انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

كما استهدف التنظيم مقاتلي حركة طالبان أيضا في هجمات متعددة.