إصابات فيروس كورونا تتجاوز الثمانية ملايين في روسيا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا 8 ملايين إصابة، أي أكثر من 5 بالمائة من إجمالي السكان، فيما سجلت حصيلة العدوى اليومية رقما قياسيا.

وأعلنت فرقة العمل الحكومية المعنية بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، تسجيل 34325 إصابة جديدة أمس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 8027012 حالة. وقالت أيضا إن 998 شخصا ماتوا بسبب كوفيد-19 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 224310.

عدد الوفيات أقل بشكل طفيف من الرقم القياسي الذي سجل يوم السبت وهو 1002 حالة وفاة، لكنه يظهر أن البلاد لا زالت في صراع مع الفيروس في ظل معدلات تطعيم منخفضة.

حاولت السلطات الروسية تسريع وتيرة التطعيمات من خلال مسابقة يانصيب، ومكافآت وحوافز أخرى، لكن الشكوك حول اللقاحات والإشارات المتضاربة من المسؤولين أحبطت هذه الجهود. وقالت فرقة العمل اليوم الاثنين إن حوالي 45 مليون روسي، أو 32 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 146 مليون نسمة، تم تطعيمهم بالكامل.

ورغم ارتفاع اعداد الضحايا المتزايدة من فيروس كورونا، استبعد الكرملين فرض إغلاق عام جديد مثل ذلك الذي حدث في وقت مبكر من الجائحة وأضر بشدة بالاقتصاد، ما أدى إلى تآكل شعبية الرئيس فلاديمير بوتين. وبدلا من ذلك، فوضت سلطة فرض قيود فيروس كورونا إلى السلطات الإقليمية.