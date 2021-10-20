لافرورف: نعترف بجهود حكومة طالبان لتحقيق الاستقرار بأفغانستان

انطلقت محادثات دولية بخصوص أفغانستان بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور وزراء خارجية 10 دول، ووزراء في حكومة طالبان.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته الافتتاحية "نعترف بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار العسكري والسياسي في أفغانستان".

محذرا من وجود خطر حقيقي من امتداد النشاطات الإرهابية، وتهريب المخدرات إلى البلدان المجاورة لأفغانستان.

وأردف: "مهمة إحلال السلام الدائم في أفغانستان لا تزال ملحة، وموسكو ترى الشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو تشكيل حكومة شاملة تعكس مصالح كافة القوى العرقية والسياسية بالبلاد".

وأشار لافروف إلى أن مستوى الدعم الذي ستحظى به طالبان، مرتبط بشكل وثيق مع سياستها الاجتماعية، وكذلك بمدى احترامها للحقوق والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الجانب الروسي بحث المسألة بالتفصيل مع وفد الحركة المشارك في المحادثات.

وأعرب الوزير الروسي عن ارتياح بلاده تجاه مستوى التعاون الحالي مع السلطات الأفغانية الجديدة، حيث تتحقق الأهداف الأولية المرتبطة بأمن المواطنين الروس المقيمين بأفغانستان، ومواصلة سفارة موسكو العمل دون عوائق.